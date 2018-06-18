Жена Кобзона рассказала о о его состоянии

На вопрос о его местонахождении она отвечать отказалась, передает РИА Новости.

"Все по плану", — заявила супруга.



Иосиф Кобзон

Ранее СМИ написали, что Кобзон отправился на лечение в онкоцентр из-за ухудшения самочувствия. После этого 80-летнего певца госпитализировали в одну из московских больниц.

Пресс-секретарь артиста отметила, что опасений за жизнь Иосифа Давыдовича нет.

"Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы", — заявила она.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, с тех пор он перенес операцию по удалению мочевого пузыря и находится под постоянным наблюдением медиков.