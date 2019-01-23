Artik&Asti выпустили альбом с живым концертом

Группа весь прошедший год Artik&Asti в турах давала 20-30 живых концертов в месяц, которые проходили с аншлагами.

Артик: «Мы очень рады, что можем предоставить поклонникам возможность скачать запись концерта, с которым мы объездили всю страну. Но мы все время получаем просьбы записывать концерты на диски. И мы это сделали! Мы выпустили альбом с записью концерта, который состоялся A2 Green Concert в Санкт-Петербурге!

Альбом «Artik&Asti –live в A2 Green Concert» доступен для прослушивания на цифровых площадках, а так же видеоверсия концерта уже на канале "Artik & Asti.

В настоящее время музыканты продолжают работать над новым студийным альбомом, который увидит свет уже в этом году, а 30 марта 2019 года на сцене концертного зала ГлавClub Green Concert в Москве состоится презентация новой концертной программы.