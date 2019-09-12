Бутусов объявил название первого альбома новой группы «Орден Славы»

Альбом, который планируется выпустить уже в этом году, получил название «Аллилуия».
В релиз войдет 13 композиций, в том числе песня, написанная на стихотворение Александра Пушкина «Я помню чудное мгновенье», причем в двух версиях. Деньги на выпуск альбома Бутусов собирает с помощью краудфандингового портала Planeta.ru.
«Аллилуию» планируется выпустить не только на компакт-диске, но и на виниле. Виниловая версия будет издана лимитированным тиражом и упакована в разворотный гейтфолдер из плотного картона с фигурной высечкой на лицевой стороне. Оформление конверта взял на себя художник Александр Коротич, который впервые в истории музыкальных изданий использовал для создания обложки гобелен авторского дизайна. Оба формата релиза будут укомплектованы арт-постером с текстами песен на обороте.
Трек-лист «Орден Славы» - «Аллилуия»:
1. «Герои»
2. «Кровавая река»
3. «Идиот»
4. «К Ангелам»
5. «1915»
6. «Чудное мгновенье 1»
7. «Чудное мгновенье 2»
8. «Дети сидят в интернете»
9. «Если я стану рыбой»
10. «Аллилуия, София!»
11. «Вечное молчание»
12. «Звезда небосвода»
13. «Поэт и правитель»
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