Бутусов объявил название первого альбома новой группы «Орден Славы»

Альбом, который планируется выпустить уже в этом году, получил название «Аллилуия».

В релиз войдет 13 композиций, в том числе песня, написанная на стихотворение Александра Пушкина «Я помню чудное мгновенье», причем в двух версиях. Деньги на выпуск альбома Бутусов собирает с помощью краудфандингового портала Planeta.ru.

«Аллилуию» планируется выпустить не только на компакт-диске, но и на виниле. Виниловая версия будет издана лимитированным тиражом и упакована в разворотный гейтфолдер из плотного картона с фигурной высечкой на лицевой стороне. Оформление конверта взял на себя художник Александр Коротич, который впервые в истории музыкальных изданий использовал для создания обложки гобелен авторского дизайна. Оба формата релиза будут укомплектованы арт-постером с текстами песен на обороте.

Трек-лист «Орден Славы» - «Аллилуия»:

1. «Герои»2. «Кровавая река»3. «Идиот»4. «К Ангелам»5. «1915»6. «Чудное мгновенье 1»7. «Чудное мгновенье 2»8. «Дети сидят в интернете»9. «Если я стану рыбой»10. «Аллилуия, София!»11. «Вечное молчание»12. «Звезда небосвода»13. «Поэт и правитель»