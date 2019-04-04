Егор Крид расстался с Black Star

И вот наконец-то ситуацию прокомментировал гендиректор Black Star Павел Курьянов, он же Пашу, пишет Super.

Конфликт между певцом и лейблом нарастал с каждым днём. Крид был не согласен с условиями дальнейшего сотрудничества и требовал 50% от выручки, а главы Black Star были в ответ недовольны певцом и его поведением. Последней каплей стал его отказ выступать на Русском музыкальном фестивале в Абу-Даби из-за отсутствия настроения.



Егор Крид

Сам Егор Крид всячески избегал разговоров о своём уходе из лейбла, но недавно стало известно, что он ведёт переговоры с новым менеджментом. Однако официального подтверждения так и не было. И вот наконец-то гендиректор Black Star объяснил, что происходит между сторонами.

"У него реально закончился контракт 12 марта, мы сейчас в процессе переговоров — будем мы дальше работать, не будем, на каких условиях будем расходиться. Товарный знак «Егор Крид» принадлежит лейблу Black Star. Он может стать Егором Булаткиным, может стать кем угодно", - написал Пашу (Павел Курьянов)

Между тем, Крида на неделе моды в Манежке увидели в компании Валерии и Иосифа Пригожина. Пошли слухи, что он теперь под продюсерским крылом звездного семейства. В зале Крид, кстати, столкнулся с Нюшей и её мужем, бывшие предпочли «не заметить» друг друга.

Ранее экс-артистка Black Star Кристина Си заявила, что лейбл лишил её прав на сценическое имя и что она намерена решать вопрос о возвращении себе товарного знака через суд.