Fergie подала на развод с Дюамелем

Согласно судебным документам, 44-летняя певица подала 31 мая документы на развод в Пасадене, штат Калифорния.



Fergie и Josh Duhamel

46-летний Дюамель и Ферги официально объявили о своем расставании в сентябре 2017 года, но фактически они расстались в начале этого года. У пары есть сын Эксл 5 лет. В своем заявлении для прессы они тогда сказали:

«С абсолютной любовью и уважением мы решили разойтись как пара… Чтобы дать нашей семье наилучшую возможность адаптироваться, мы хотели бы, чтобы это было личном делом, прежде чем делиться им с общественностью. Мы и всегда будем едины в нашей поддержке друг друга и нашей семьи».

Источник сообщил Radar, что неприятности в их отношениях начались, когда Ферги начала работать над своим альбомом Double Dutchess: Seeing Double и «посвятила себя днем и ночью только музыке».

Пока она работала, Дюамель часто чувствовал себя оставленным: «Он просто устал от этого. К концу их совместной жизни это было очень болезненно».

Но другой источник сказал: «Ферги была инициатором расставания, потому что она не могла больше терпеть. Она уже не думала, что он ее больше любил. И она не была уверена, что любит его сама. Она просто чувствовала, что он не хочет ее так, как раньше».

Пара начала встречаться в 2004 году, они поженились 10 января 2009 года.

Ферги не была связан романтически ни с кем с момента их расставания.

Fergie - бывшая вокалистка группы The Black Eyed Peas. Сейчас делает сольную карьеру. В 2010 году альбом The END группы The Black Eyed Peas получил 3 премии Грэмми: лучший поп-вокальный альбом за The END, лучшее поп-вокальное выступление группы за "I Gotta Feeling" и лучшее короткометражное видео за "Boom Boom Pow". 22 сентября 2011 года Ферги посетила музей мадам Тюссо для открытия своей восковой фигуры в Лас-Вегасе. В мае 2009 года Ферги заявила о своей бисексуальности.