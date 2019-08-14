Леонид Агутин показал, как он записывает испанский альбом

"В латиноамериканскую пластинку войдёт одна песня, которая уже выпускалась ранее - «Отец рядом с тобой». Её было решено спеть на английском языке. Остальные песни совершенно новые, написанные специально для этого проекта, будут спеты на испанском. Половина альбома уже записана. Идём семимильными шагами", - рассказал Агутин.

Он добавил, что параллельно на студии в Твери готовятся несколько новых песен для его русскоязычной пластинки.



Леонид Агутин

Ранее Агутин сообщал в социальной сети, что работает над "испанским" альбомом вместе с носителями языка.



Леонид Агутин

Записываем альбом на испанском языке с носителями латиноамериканской культуры. Интересно, но очень трудно. Вернее! Трудно, но очень интересно.)) Уже половину одолели. Зачем я это делаю, точно не знаю. Но кажется, все вокруг знают!)). В общем, должно получится что-нибудь интересное, как минимум.

Дата выхода диска и трек-лист пока не известны.