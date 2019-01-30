Нюша рассказала о выборе имени для дочки

Все запутались, как же ее зовут. Кто-то говорит — Агата, кто-то — Серафима… Нюша объяснила, почему не спешит раскрывать имя.



Нюша с мужем Игорем и дочкой

«Понимаете, этот вопрос слишком личный. Могу только сказать, что дочке дали имя не в честь кого-то из родственников, - говорит певица 7days.ru. - Верю, что ребенок хотя бы отчасти, но повторяет судьбу того, в честь кого назван. А я хотела, чтобы у моей дочки была своя собственная судьба. Мы узнали о том, что у нас будет именно девочка, задолго до родов. И сразу стали выбирать имя. Рассматривали много вариантов, читали о происхождении имен, об их значении, учитывали даже знак зодиака, ориентируясь на предполагаемую дату родов. Но до конца не было уверенности, какой вариант нам стоит выбрать. Хотелось посмотреть малышке в глаза и тогда уже окончательно решить. Так в итоге и сделали».