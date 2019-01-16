Татьяна Терешина стала мамой во второй раз

Радостной новостью певица поделилась со своими поклонниками в cоцсетях.



Татьяна Терешина

«Арсюша, 3980,55 см», - подписала снимок счастливая мама.

Татьяна рассказала, как она провела последние часы перед поездкой в роддом.

«Только я вчера выставила пост с животом , (тот коллаж из бумерангов), как почувствовала, что начались схватки. Я не долго думая в перерывах между ними полезла с душ, помыла и уложила волосы, достала камень графф , повесила на шею, немного накрасилась , тон, межресничные стрелочки и чуть тушь. В общем сделала все то ,что срочно и необходимо при родах)))). Позвонила мужу, он в панике потребовал срочно вызвать скорую , тк боялся не успеть до меня доехать на своей тачке. Сказал что точно скорую и мотать в роддом на ней, но я сказала , что дождусь и терпеливо ахала и дышала. Потом стало все нарастать, семимильными шагами ... Приехал Олег и мы втопили. По дороге поняли что мало бенза и я заставила заехать( так не нужно делать)) точно))), но я же крутая. Приехали в Роддом я уже еле стояла, точнее только стоять и и могла в неестественной и не сексуальной позе загагулины. В общем родила я быстро и красиво)), тк готовилась больше ко второму моменту). Олег снял на видео самые трогательные моменты. Перенервничал конечно прилично, но когда я вижу с каким трепетом и нежностью он смотрит на сына, конечно счастьем разливается по телу моя необъятная любовь к ним обоим.»