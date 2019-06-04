Вячеслав Бутусов озвучил трек-лист нового альбома

Об этом он сообщил в своём паблике «ВКонтакте», предложив поклонникам угадать название коллектива или новой пластинки. Конкурс, за победу в котором был обещан «специальный подарок от Вячеслава Бутусова», завершился, однако правильные ответы музыкант раскрывать пока не стал.
Друзья! Спасибо вам за участие в конкурсе. Названия угаданы, но озвучены они будут, когда придёт время. А со списком песен можно ознакомиться уже сейчас, — написал Вячеслав.
Судя по опубликованному трек-листу, в новый альбом войдут 12 композиций, в том числе песня на стихи А.С. Пушкина «Чудное мгновение». Дата релиза пока не сообщается.
Трек-лист альбома:
01. Герои
02. Кровавая река
03. Идиот
04. К ангелам
05. 1915
06. Чудное мгновенье
07. Дети сидят в интернете
08. Если я стану рыбой
09. Аллилуия, София!
10. Молчание
11. Звезда небосвода
12. Поэт и правитель
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