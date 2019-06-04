Вячеслав Бутусов озвучил трек-лист нового альбома

Об этом он сообщил в своём паблике «ВКонтакте», предложив поклонникам угадать название коллектива или новой пластинки. Конкурс, за победу в котором был обещан «специальный подарок от Вячеслава Бутусова», завершился, однако правильные ответы музыкант раскрывать пока не стал.

Друзья! Спасибо вам за участие в конкурсе. Названия угаданы, но озвучены они будут, когда придёт время. А со списком песен можно ознакомиться уже сейчас, — написал Вячеслав.

Судя по опубликованному трек-листу, в новый альбом войдут 12 композиций, в том числе песня на стихи А.С. Пушкина «Чудное мгновение». Дата релиза пока не сообщается.



Вячеслав Бутусов

Трек-лист альбома:



01. Герои

02. Кровавая река

03. Идиот

04. К ангелам

05. 1915

06. Чудное мгновенье

07. Дети сидят в интернете

08. Если я стану рыбой

09. Аллилуия, София!

10. Молчание

11. Звезда небосвода

12. Поэт и правитель