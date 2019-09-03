Вячеслав Бутусов позвал в «Орден Славы»

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Вячеслав Бутусов запустил краудфандинговый проект в поддержку дебютного альбома своей новой группы. Возможно, она будет называться «Орден Славы».

Кампания проходит на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Новая группа Вячеслава Бутусова
Новая группа Вячеслава Бутусова

Дорогие друзья! Я, Вячеслав Бутусов, и наша новая группа готовим к выпуску свой дебютный альбом. Приглашаю вас принять участие в его создании. Чем больше людей, близких нам по духу, присоединятся к этому творческому процессу, тем значительнее будет результат.

Пока политики пытаются договориться, пока чиновники пытаются навести порядок, мы – творческие люди, объединяемся под флагом Ордена Славы, целью которого является жизнеутверждающая музыка. Гармония, мир и покой – это то, к чему мы стремимся. Любовь – это всё, что нам нужно.

Мы заканчиваем работу над дебютным альбомом своей новой группы. Релиз планируем в 2019 году, а отдельные композиции из него могут быть включены в концертную программу уже в скором будущем. Мы приглашаем вас принять участие в издании этой работы!

Орден Славы
Орден Славы

Название своей группы Вячеслав не уточнил. Возможно, она будет называться так же, как альбом «Орден Славы».

Сейчас пластинка находится на этапе сведения, а в сентябре отправится на мастеринг к легендарному Бобу Людвигу (США). Запись проходила летом на московской студии «Синелаб», где была записана «электрическая» часть, и в санкт-петербургском Доме Радио, где были записаны инструменты симфонического оркестра и детский хор.

В релиз войдут 12 песен, одна из которых написана на стихотворение Александра Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Также в трек-лист мы включили песню «К Ангелам», исполненную ранее в академическом варианте под аккомпанемент рояля для театрально-музыкального проекта «Пробуждённая Радость».

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