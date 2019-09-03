Вячеслав Бутусов позвал в «Орден Славы»

Кампания проходит на краудфандинговой платформе Planeta.ru.



Новая группа Вячеслава Бутусова

Дорогие друзья! Я, Вячеслав Бутусов, и наша новая группа готовим к выпуску свой дебютный альбом. Приглашаю вас принять участие в его создании. Чем больше людей, близких нам по духу, присоединятся к этому творческому процессу, тем значительнее будет результат. Пока политики пытаются договориться, пока чиновники пытаются навести порядок, мы – творческие люди, объединяемся под флагом Ордена Славы, целью которого является жизнеутверждающая музыка. Гармония, мир и покой – это то, к чему мы стремимся. Любовь – это всё, что нам нужно. Мы заканчиваем работу над дебютным альбомом своей новой группы. Релиз планируем в 2019 году, а отдельные композиции из него могут быть включены в концертную программу уже в скором будущем. Мы приглашаем вас принять участие в издании этой работы!



Орден Славы

Название своей группы Вячеслав не уточнил. Возможно, она будет называться так же, как альбом «Орден Славы».

Сейчас пластинка находится на этапе сведения, а в сентябре отправится на мастеринг к легендарному Бобу Людвигу (США). Запись проходила летом на московской студии «Синелаб», где была записана «электрическая» часть, и в санкт-петербургском Доме Радио, где были записаны инструменты симфонического оркестра и детский хор.

В релиз войдут 12 песен, одна из которых написана на стихотворение Александра Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Также в трек-лист мы включили песню «К Ангелам», исполненную ранее в академическом варианте под аккомпанемент рояля для театрально-музыкального проекта «Пробуждённая Радость».