Земфира: Михаил Козырев не имел никакого отношения к моей «раскрутке»!

Цитируем пост как есть, в авторской орфографии и пунктуации:

пожалуйста , давайте закончим .

как обычно , мнения абсолютно полярные , без полутонов - не то время , чтобы заботиться и размышлять о тоне . для того , чтобы заметили , все должно быть очевидно и радикально . заканчивая тему Козырева - он не имел ни малейшего отношения к «раскручиванию» меня , этим занимались другие люди. и тем более , я не хочу распространяться о подробностях конфликта , именно сейчас это дико неуместно . фильм .

я уже привыкла , что люди читают интернет тексты по диагонали .

это тяжелый фильм . мне правда очень грустно . и жалко всех- парней , Майкла , детей Майкла , даже себя . который день не могу найти себе места . и не надо мне писать «лучше выпусти альбом,а» , «хватит себя жалеть» , «почему она так странно расставляет знаки препинания» и прочую хуйню . сама разберусь . простите , что так эмоциональна





Напомним, ранее Земфира назвала бывшего программного директора «Нашего Радио» (которое сделало песни Земфиры одной из основ своего трек-листа) Михаила Козырева лжецом (цитируем также в авторской орфографии и пунктуации).

пишу по грустному поводу , посмотрела фильм «покидая неверлэнд» .

подавлена , расстроена .

но это лишь мои чувства , а пишу я для того , чтобы пнуть по голове неуемных и чрезмерно болтливых «деятелей» от музыки , людей , которые не имеют к ней никакого отношения , но всегда (!) стараются влезть и вякнуть . Миша Козырев. человек , оболгавший меня 15 лет назад , продолжающий лгать по сей день . как может этот человек судить о других ? как может лжец давать публичную оценку кому бы ни было ? чему бы ни было ? а еще и вещать от имени большинства , используя местоимение «мы» ?) прекрасно понимаю , что в ответ на этот пост Козырев разродится тысячью постов , опять лживых и истеричных . мы все имеем право на мнение , без оглядок на статус и публичность.

но совесть и обязанность отвечать за свои слова никто не отменял . upd. я не сказала , что не верю этому фильму . я говорю «нет» козыревым , паразитирующим на этой ситуации , прихвостням , ходящим по радиостанциям, и абсолютно аморальным людям

Подробностей о том, что имеет в виду Земфира, называя Козырева лжецом, нет. Сама певица не стала пояснять. Возможно, речь идет о конфликте на проекте «Неголубой огонек» 2004 года, когда Козырев предложил и осуществил запись дуэта Земфиры с Инной Чуриковой. Они спели "Непошлое". Но когда была выпущена пластинка с этими номерами, на ней оказалось "не то сведение" - "были нюансы в аранжировке, которые человек обычный на ухо вообще не мог распознать. Но Земфиру это выбесило", как говорил тогда Козырев. В результате исполнительница потребовала уничтожить весь тираж - "и на дворе звукозаписывающей компании катком помяли весь тираж пластинки". Козырев заверил, что несколько экземпляров записи все же сохранились, но в продажу их выпустить никак нельзя - "из-за юридических последствий".

Поводом же для перебранки послужил пост Козырева после просмотра фильма «Покидая Неверленд», в котором два танцора голословно обвинили Майкла Джексона в сексуальных отношениях с ними в детском возрасте. Козырев поверил им, несмотря на судебное признание обоих во лжи и ранние показания в суде ими же об отсутствии сексуальных притязаний со стороны Джексона. И написал пост, в котором содержится такая фраза: «Да, я бы убрал Майкла Джексона из эфира своей радиостанции сегодня. И постараюсь исключить его из пространства своего дома и плееров своих детей. Впрочем, пока они им ещё не увлеклись».