Анна Кальви переделала свои же песни

Это не очень обычный альбом. Hunted - это альбом из переделок песен из собственного LP Hunter (2018). Она изменила некоторые песни так, что их теперь трудно узнать.

Кроме того, в альбом вошел дуэт с Шарлоттой Гинзбур Eden, и тоже в «Hunted Version». Ради изменения подачи во многие песни Анна Калви пригласила других артистов, как Julia Holter, Courtney Barnett и IDLES. Вот что Анна рассказала о переделке песни Swimming Pool с Джулией Холтер:

«У Джулии такая удивительная способность раскрашивать свою музыку неожиданными способами. Ее творчество и оригинальность всегда поражают меня. Я понятия не имела, что она собиралась сделать хоровое произведение в Swimming Pool. Но я была так приятно удивлена, когда услышал это. Она добавила что-то такое неожиданное, и в то же время нечто такое прекрасное и идеальное для этой песни. Она уникальный талант».



Anna Calvi

Релиз вышел на лейбле Domino.