Анна Плетнева посвятила песню своему мужу

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Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева выпустила в свет композицию «Новая жизнь» (слушать песню).

Как сообщили агентству Intermedia в пресс-службе коллектива, эту песню певица подарила своему мужу – бизнесмену Кириллу Сырову, с которым они отметили 16 годовщину свадьбы.

В честь годовщины Анна Плетнева также опубликовала в своем инстаграме видео со свадьбы из семейного архива.

- Никто никогда не видел этих кадров, кроме своих, - написала артистка. - Вы знаете, как я оберегаю свое личное пространство, и в этом видео тоже нет ничего лишнего... Просто захотелось поделиться, не знаю, почему вдруг...

Анна Плетнева
Анна Плетнева

В комментарии к видео солистка «Винтажа» призналась, что в тот день она забыла накраситься.

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