Анна Плетнева посвятила песню своему мужу

Как сообщили агентству Intermedia в пресс-службе коллектива, эту песню певица подарила своему мужу – бизнесмену Кириллу Сырову, с которым они отметили 16 годовщину свадьбы.
В честь годовщины Анна Плетнева также опубликовала в своем инстаграме видео со свадьбы из семейного архива.
- Никто никогда не видел этих кадров, кроме своих, - написала артистка. - Вы знаете, как я оберегаю свое личное пространство, и в этом видео тоже нет ничего лишнего... Просто захотелось поделиться, не знаю, почему вдруг...
В комментарии к видео солистка «Винтажа» призналась, что в тот день она забыла накраситься.
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