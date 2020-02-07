Artik&Asti выпустили вторую часть альбома «7»

Как и первая часть релиза, выпущенная прошлой весной, альбом «7 (Part 2)» включает в себя семь треков, знаменующих, по словам участников проекта, их выход на новый музыкальный уровень. Релиз пластинки состоялся на лейбле Self Made.

- Мировая культура наделяет 7 тайными значениями, - говорят представители коллектива.- Число 7 следует за нами повсюду. Так, в окружающем нас мире множество объектов, событий, принципов мироздания группируются именно по 7: 7 дней недели, 7 главных нот в музыке, 7 цветов радуги, 7 чудес света, 7 лучей солнца, 7 смертных грехов, 7 чакр человека, 7 основных частей тела, 7 добродетелей и т.д.

Песни с «7» Artik&Asti будут исполнять в туре, который стартует 1 марта с концерта в Уфе и продлится до осени. Весной музыканты собираются посетить с концертами почти два десятка российских городов, а в мае отправятся выступать в Европу, где их ждут концерты в Германии, Чехии, Польше и странах Балтии.