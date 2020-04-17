«ДДТ» показал клип на песню «Русская весна»

Съемки видео проходили в Санкт-Петербурге. Ролик состоит преимущественно из кадров, снятых на улицах северной столицы. Зрителям показывают заснеженные крыши, петербургские дворы-колодцы и лица случайных прохожих, попавших в кадр. Часть съемок проходила в стенах знаменитого следственного изолятора «Кресты».

Сам лидер «ДДТ» Юрий Шевчук появляется в клипе, играя свою песню на гитаре в одном из подъездов.



ТЕКСТ

Режиссером клипа стал Даниил Демидов, оператор - Антон Пай. Спродюсировал клип Алексей Козин.

Песня «Русская весна» вошла в альбом «Галя ходи».