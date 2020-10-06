«ДДТ» показали первый из новых клипов

Клип снял режиссер Алексей Цай. В кадре видны только ноги неких мужчин, избивающих кого-то, лежащего на земле. Ближе к концу клипа появляется окровавленная рука и выбитый зуб.

Песня «Пруст» войдет в будущую концертную программу, сообщили музыканты. Однако никаких дат нового тура или альбома пока нет.

«Что-то мы ушли с радаров, пора бы напомнить о себе! :) На прошлой неделе закончили съёмки клипа на новую песню. Уехали за город, разместились на пустыре, скрылись от жителей», - на днях написали музыканты в своем инстаграме.



ДДТ снимают клип

Однако, судя по фото, снимали другой клип, а не «Пруста», - и пообещали представить его уже в октябре.