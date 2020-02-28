«ДДТ» посвятило новый клип Конституции России

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Группа «ДДТ» опубликовала новый клип на песню, которую Юрий Шевчук посвятил Конституции Российской Федерации (смотреть клип).

Основой для него послужила «Песня о свободе». Эта композиция является одним из хитов новейшей истории коллектива. Оригинальная версия песни входит в студийный альбом «Иначе». Релиз этой пластинки состоялся в 2011 году.

Режиссер клипа А. Сай.

«Конституции РФ посвящается», - кратко подписал клип Юрий Шевчук.

Юрий Шевчук
Юрий Шевчук

Позже издательство Navigator Records выпустило видеоверсию альбома, в основу которой легло выступление «ДДТ» в Эссене.

В настоящее время власти России готовят пересмотр действующей Конституции через внесение поправок на «всенародном голосовании», не предусмотренном никаким из действующих законов страны.

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