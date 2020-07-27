Gayazov$ Brother$ покормили русалку рыбой

В видео «Я, ты и море» Илья заводит отношения с девушкой-амфибией, а Тимур ― тоскует по отдыху в одиночестве.

Братья появляются в кадре с опечаленными лицами при тусклом освещении, словно подчёркивая несбыточность поездок на каникулы. Ильясу повезло познакомиться с выброшенной на берег русалкой, и он пытается общаться с ней и кормить ее рыбой.

Режиссер клипа - Daniel Kim. В роли русалки снялась Паулина Симанович. Трек и клип вышли на лейбле Warner Music.

«Мы решили снять клип на трек «Я, ты и море» в Геленджике. Нам нужен был безлюдный пляж, пещеры, горы, поля и конечно же море. Съемки шли три дня. Но самое интересное произошло в последний, в третий. В эту же ночь по всем новостным каналам России, Геленджик назовут «русской Венецией». Мы со съёмочной группой находились на одной из последней локации, когда закапал дождь. Местные жители сказали нам, что это редкость для их города. В очередной невыносимо жаркий день, мы со съёмочной группой даже обрадовались дождю. Это продолжалось минут 10, и тут как началось. Ветер был настолько сильный, что мы боялись не добежать до машин. Дождь начался настолько резко, что спасать съёмочное оборудование приходилось под навесом. Мы были уверены, что все пропало. Это продолжалось часа два. В отель мы приехали, дрожа от холода, и тут же принялись сушиться и переодеваться. Ещё через 30 минут всё вроде как стало утихать. И мы, конечно же, сели в машину и поехали обратно на локацию, несмотря ни на что. Это не первый наш клип, но с уверенностью можем сказать, что это самый экстремальный клип. И мы, конечно же, ждём его, как никакую другую нашу работу», - рассказали братья Гаязовы в соцсетях.