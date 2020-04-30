Леонид Агутин и Ирина Пегова станцевали Funky Cha

По сюжету клипа бенд Леонида Агутина играет на конкурсе по латиноамериканским танцам. Одна из танцевальных пар ссорится, танцовщица убегает, и ее решает заменить администратор конкурса (Ирина Пегова). Новая пара выходит на танцпол, и покоряет всех зрителей и судей.

Леонид Агутин долго искал историю для этого клипа:

«У меня были миллионы идей, но я не мог собрать пазл, пока моя жена не предложила отличный вариант, напомнив мне об одной нашей знаменитой и любимой актрисе, которая прекрасно и весьма неожиданно владеет искусством латиноамериканского танца. Я пригласил Ирину Пегову принять участие в съёмках. Ирина – замечательная драматическая и комедийная актриса, а также очень талантливая танцовщица, которая выиграла в 2015 году телеконкурс "Танцы со звёздами"», – рассказывает певец.



Леонид Агутин и Ирина Пегова

Леонид Агутин вместе с продюсером Андреем Сергеевым и режиссёром Кириллом Кузиным сняли клип в воссозданном московском доме культуры советских времен на Преображенской площади.

«В этом видео мы хотели показать, как мы – русские – любим латиноамериканские ритмы и танцы, и что у музыки нет границ между странами», – подчёркивает режиссёр Кирилл Кузин.

В видео приняли участие Евгений Раев – партнёр Ирины Пеговой, а также участники российских и международных чемпионатов по танцам.