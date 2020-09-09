Мари Краймбрери экранизировала «Океан»

Мари Краймбрери выпустила клип на свой последний хит «Океан» (смотреть клип).ПопКлипыРежиссер клипа - Сергей Грей. Автор музыки и слов: Мари Краймбрери. Клип представляет собой бессюжетную нарезку из луков самой певицы в разных интерьерах, включая пустыни, небоскребы, реки и салон самолета. А также содержит рекламу бритвенного станка. «Я устала от всех и я хочу быть счастливой...», - прокомментировала клип Мари Краймбрери. Мари КраймбрериБыстрый поиск: Мари Краймбрери Добавить комментарий
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