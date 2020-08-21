Мари Краймбрери спела с любимым про сонную себя

В создании трека принял участие солист группы «Дороги меняют цвет» Андрей Гречаник, которого называют бойфрендом певицы.
- Спасибо за несколько жизней одновременно, одну из которых я проживаю в кадре. Без вас я бы не была так счастлива, как сегодня, - признается Мари.
К поздравлениям присоединился и Андрей Гречаник.
- Малыш, я тебя люблю! С днём рождения! И с нашей песней! Наконец-то я могу это сказать! – написал он в инстаграме.
В связи с ограничениями все большие концерты Мари Краймбрери перенесены на 2021 год. 11 апреля запланирован концерт в Москве (Adrenaline Stadium), и 17 апреля - в Санкт-Петербурге (А2).
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