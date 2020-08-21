Мари Краймбрери спела с любимым про сонную себя

Трек вышел на лейбле Velvet Music. В нем Мари поет о том, как ей лень куда-то ехать — «сегодня просто побуду в постели» — и о том, что компанию в новом месяце ей составляют «американо и дым сигарет», а также любимый человек — в отличие от прошлых лет.



