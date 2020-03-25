Сергею Жукову отрезали «половину тела»

Опубликовано пользователем

Лидеру российской поп-группы "Руки вверх!" Сергею Жукову пришлось перенести три операции, чтобы избавиться от опухоли, образовавшейся из-за падения после одного из концертов.

Об этом музыкант рассказал в эфире передачи "Цена красивой жизни" на телеканала "Россия 1".

Образовавшийся синяк долго не проходил, и вскоре на его месте образовалась опухоль, врачи диагностировали артисту грыжу. Однако даже после нескольких операций его состояние не улучшилось.

Сергей Жуков
Сергей Жуков

"На пустом месте меня свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела", — сказал певец.

По словам Жукова, в тот момент он думал, что может больше никогда не выйдет на сцену.

"Я говорил: "Кому дать денег? Везите меня куда-нибудь — в Германию, в Израиль". А врачи отвечали: "Мы не знаем, что у вас, куда мы вас повезем?" — вспоминает он.

В итоге Жукову помог "экспериментальный аппарат", который ему привезли из-за границы.

"Многокилограммовый, с которым я все время ходил, он все время что-то качал, весь в проводах", — отметил он.

После этого певцу сделали еще одну операцию. Сейчас он идет на поправку.

Быстрый поиск: 