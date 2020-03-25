Сергею Жукову отрезали «половину тела»

Об этом музыкант рассказал в эфире передачи "Цена красивой жизни" на телеканала "Россия 1".

Образовавшийся синяк долго не проходил, и вскоре на его месте образовалась опухоль, врачи диагностировали артисту грыжу. Однако даже после нескольких операций его состояние не улучшилось.



Сергей Жуков

"На пустом месте меня свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела", — сказал певец.

По словам Жукова, в тот момент он думал, что может больше никогда не выйдет на сцену.

"Я говорил: "Кому дать денег? Везите меня куда-нибудь — в Германию, в Израиль". А врачи отвечали: "Мы не знаем, что у вас, куда мы вас повезем?" — вспоминает он.

В итоге Жукову помог "экспериментальный аппарат", который ему привезли из-за границы.

"Многокилограммовый, с которым я все время ходил, он все время что-то качал, весь в проводах", — отметил он.

После этого певцу сделали еще одну операцию. Сейчас он идет на поправку.