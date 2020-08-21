«Винтаж» снял «самый дешевый» клип в своей истории

Анна Плетнева, ставшая автором музыки и текста песни, спела про лето «в стиле диско», что подчеркивают аранжировка Алексея Романоффа.
«Представляю вам #самыйдешёвыйклип за всю историю группы Винтаж! Он снят на телефон и стоит 200$... Именно эту сумму составил гонорар Маруси, которая выступила оператором. Но вы сами всё поймёте,если досмотрите до конца. А вообще, эта песня - гимн конца света. Просьба не воспринимать сие творение, как произведение искусства. Это просто vibes. Почувствуйте... И ещё... спасибо за все ваши поздравления! Такое счастье,что с каждым годом наша взаимная любовь только растёт... Обожаю вас... ценю и никому не отдам», - признается Анна Плетнева.
Клип снят на телефон самой Анны Плетневой на ее недавнем отдыхе в Турции на море.
«Просто уж ооочень давно не была на море!!! Соответственно и фоток... Сейчас даже специально посмотрела,когда в последний раз ... 15 августа 2019! Год назад!!! Так что уж простите, но мамочка решила оторваться по полной!!! У меня с собой 8 разных купальников !!!! Держитесь!!!»
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