«Винтаж» воссоединился и выпустил «Навсегда»



Алексей Романофф и Анна Плетнева

Песни на альбоме сопровождаются словесными «Intro» и «Outro», в которых Алексей Романофф и Анна Плетнева рассказывают об истории создания группы, о новой работе в целом и отдельных композициях. Обложка выстроена так, что читается символическая фраза «Винтаж навсегда», и добавлен математический знак бесконечности.

— Глобально у меня ощущение, что это альбом-прощание с тем миром, каким он был и уже не будет никогда. Возможно, не будет войн, люди начнут ценить простые вещи, поймут, что самое большое богатство — это сама жизнь, — рассуждает Плетнева.

Релиз вышел на лейбле Velvet music. Это первый за долгое время релиз группы, где слово «Винтаж» написано без добавлений других уточняющих слов.