«Винтаж» воссоединился и выпустил «Навсегда»

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Группа «Винтаж» в день рождения Алексея Романоффа представила новый альбом «Навсегда» (слушать альбом).

— Для тех, кто устал ждать... — написала солистка коллектива Анна Плетнева в инстаграме, представляя лонгплей.

Алексею Романоффу исполнилось сегодня 42 года.

«Когда все давно сказано - остаётся только Музыка. Слушайте с удовольствием этот подарок Вам в день моего рождения, люблю всех и каждого», - написал Алексей Романофф.

Алексей Романофф и Анна Плетнева
Алексей Романофф и Анна Плетнева

Песни на альбоме сопровождаются словесными «Intro» и «Outro», в которых Алексей Романофф и Анна Плетнева рассказывают об истории создания группы, о новой работе в целом и отдельных композициях. Обложка выстроена так, что читается символическая фраза «Винтаж навсегда», и добавлен математический знак бесконечности.

— Глобально у меня ощущение, что это альбом-прощание с тем миром, каким он был и уже не будет никогда. Возможно, не будет войн, люди начнут ценить простые вещи, поймут, что самое большое богатство — это сама жизнь, — рассуждает Плетнева.

Релиз вышел на лейбле Velvet music. Это первый за долгое время релиз группы, где слово «Винтаж» написано без добавлений других уточняющих слов.

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