Умер композитор Эдуард Артемьев

Сын Артемьева подтвердил информацию о смерти композитора.



Эдуард Артемьев

В начале декабря Артемьев был госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом. Композитор умер в реанимации.

Ранее сын Артемьева рассказал, что отец переведен в реанимационное отделение из-за возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии проблем.

Эдуард Артемьев — композитор, народный артист России. Работал с Андреем Тарковским и Никитой Михалковым. Известен как автор музыки к фильмам "Сталкер", "Раба любви", "Грех".