BandLink добавил Spotify в раздел аналитики «Фанбаза»

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Новая опция BandLink позволит артистам лучше понять распределение своей аудитории и эффективнее продвигать новые релизы.

Раздел аналитики «Фанбаза», который сервис для артистов BandLink представил на мартовском СаундЧеке, дополнился новой площадкой. Теперь музыканты получат возможность отслеживать динамику аудитории не только на Яндекс Музыке, YouTube и Вконтакте, но также в стриминговом сервисе Spotify.

Spotify в «Фанбазе» работает по такому же принципу, как и Яндекс Музыка. Верифицированные артисты и менеджеры могут отследить, сколько всего пользователей поставили лайк на страницу артиста в стриминге. Для того чтобы данные синхронизировались с аналитическим разделом, пользователю необходимо указать в профиле BandLink ссылку на свою страницу артиста в Spotify. Подключить данные из Spotify стало ещё проще: достаточно просто открыть график в Фанбазе, в подписи к нему выбрать нужную площадку в блоке «Все источники», нажать «+» и добавить ссылку в открывшемся окне.

Скриншот раздела
Скриншот раздела

Аналитические данные раздела «Фанбаза» позволяют глубже понять распределение аудитории исполнителя и улучшить взаимодействие с ней. Например, разработать эффективную стратегию продвижения новых релизов, чтобы получить больше прослушиваний или максимизировать сбор донатов.

Кроме того, теперь в разделе Аналитика из Яндекс Музыки можно сравнить текущие показатели прослушиваний, числа слушателей, лайков и вовлечённости по отношению к предыдущему. Обновлённый подход к анализу данных помогает точнее понять популярность артиста в стриминге.

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