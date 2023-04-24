BandLink начал собирать статистику из Яндекс Музыки

В нем артисты смогут узнать:

кто и как слушает их музыку — оценив динамику слушателей и прослушиваний, количество подписчиков, топ релизов и треков, включая треки, которые чаще всего слушают на репите, а также портрет аудитории по полу, возрасту и географии;

насколько слушатели их любят — увидев новые оригинальные показатели «суперфанов» (людей, которые послушали минимум три трека артиста на Яндекс Музыке за последний месяц), и вовлеченности аудитории (процент слушателей, которые лайкнули треки артиста).

«Как сервис для артистов мы видим задачу в том, чтобы сделать для них процесс продвижения творчества максимально эффективным, понятным и доступным. Для этого мы постоянно улучшаем существующие и добавляем в продукт новые полезные инструменты. В партнерстве с Яндекс Музыкой мы уже запустили программу дополнительного заработка для артистов «Бонус», раздел Сканер, в котором можно быстро получить полную картину поддержки треков артиста в плейлистах. А теперь с запуском нового раздела BandLink с аналитикой у артиста появляется возможность удобно следить за тем, как слушатели взаимодействуют с его треками на Яндекс Музыке», — рассказывает основатель и руководитель Bandlink Дмитрий Литвинов.

Данные в разделе представлены в динамике и за разные временные периоды на выбор артиста: день, неделю, 28 дней, год. Информация в разделе обновляется раз в сутки.

«Мы принимали участие в тестировании раздела до запуска с шестью артистами — Acid Racer, Driada, Шышей, Taz Chernill, Миртл и Настей Филипповой — и получили от команды BandLink интересные инсайды. Например, узнали, что «суперфаны» более склонны покупать билеты на концерты артистов и их мерч. Теперь эта метрика помогает нам моментально оценить долю самой потенциально монетизируемой аудтории. Я думаю, что такие фичи очень быстро станут индустриальными ориентирами и бенчмарками», — рассказывает Илья Фоменко, музыкальный менеджер и основатель музыкального издательства «Лейбл».

Раздел доступен всем артистам после верификации — в режиме бета-тестирования. Доступ к разделу полностью бесплатный, как и все другие инструменты BandLink для артистов.