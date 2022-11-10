BandLink запустил сканер плейлистов Яндекс-музыки

Теперь на главной странице сервиса есть раздел Сканер, в котором за несколько кликов можно получить полную картину поддержки треков артиста в плейлистах аудиостримингов. Сейчас Сканер показывает попадания в плейлисты Яндекс Музыки. В будущем он будет также показывать место трека в чарте музыкального сервиса и попадания в плейлисты других аудиостриминговых площадок.



Сканер по запросу Zivert Смех и грех

Для того, чтобы воспользоваться Сканером, нужно просто ввести имя артиста или название его трека в поисковую строку. После этого Сканер сразу покажет список редакционных плейлистов, в которые попал трек артиста. Это может быть новый «Суперлонч», флагманский «Громкие новинки месяца», плейлист от верифицированных музыкальных сообществ (например, «Родного звука» или STUDIO21) или любой другой. Данные Сканера обновляются несколько раз в сутки, это помогает оперативно следить за изменениями.

«С помощью Сканера музыкант или любой участник его команды сможет оперативно оценить поддержку своих треков в плейлистах Яндекс Музыки. Это бывает особенно важно сделать в первые часы после выпуска релиза, когда артист и его команда могут предпринять дополнительные шаги для наиболее эффективного продвижения своей музыки», — рассказывает основатель и руководитель сервиса Bandlink Дмитрий Литвинов.

Сейчас Сканер доступен всем — даже незарегистрированным пользователям — в режиме бета-тестирования.