Lossless осталось недоступным только на сайте Яндекс Музыки

Поддержка lossless-формата FLAC появилась на Станции Миди, Станции 2, Станции Макс, Станции Дуо Макс, а также на ТВ Станциях. Этот формат кодирования аудио сохраняет качество звучания на уровне оригинальной студийной записи.



lossless

Для прослушивания музыки в lossless-качестве на Станциях и ТВ Станциях пользователям необходимо открыть приложение «Дом с Алисой», выбрать свое устройство и в настройках качества звучания включить «Превосходное».

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Всего владельцам Яндекс Станций и ТВ Станций теперь доступны три режима прослушивания Яндекс Музыки. Пользователи могут выбрать подходящий режим в зависимости от скорости интернета:

Превосходное: музыка в lossless и других высококачественных форматах для высокоскоростной Wi-Fi-сети и безлимитного интернета. Идеальный формат для прослушивания дома.

Оптимальное: сбалансированное звучание со средним расходом трафика.

Экономичное: позволяет слушать музыку при медленном интернете, минимизируя расход трафика.

Младшие модели умных колонок, а именно Станции Лайт и Станции Мини, при активации настройки «Превосходного» качества воспроизводят музыку в формате AAC и MP3 в высоком битрейте, обеспечивая максимальное качество звука с учетом своих акустических характеристик.

Lossless-качество в Яндекс Музыке, в том числе на умных устройствах Яндекса с Алисой, доступно для всех пользователей в рамках подписки Яндекс Плюс. Однако до сих пор lossless-качество недоступно на сайте самой Яндекс Музыки.