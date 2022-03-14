Новые релизы западных артистов перестали поступать на российские стриминги

Российские музыкальные сервисы не могут добавить в свои библиотеки последние релизы западных исполнителей. Об ограничении доступа к новинкам некоторых зарубежных компаний РБК сообщили в пресс-службах «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».

Так, в «Яндекс.Музыке» заявили, что «доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России»:

«Мы работаем с нашими партнерами над решением вопроса. Каталоги, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объеме».

Какие именно треки сейчас недоступны пользователям, в компании не уточнили, однако напомнили, что «об ограничениях работы в России в той или иной мере публично заявляли Universal, Warner и Sony Music».





С аналогичной проблемой столкнулась и «VK Музыка». Несмотря на то что контент лейблов, заявивших о приостановке деятельности на территории России, пользователям сервиса доступен, их новые релизы «временно не выпускаются».

«Решение о точечном изъятии своих треков принимают артисты, но это единичные случаи», — добавили в пресс-службе «ВКонтакте».

Например, ранее британская рок-группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор заявили, что удалят свои песни со стриминговых сервисов в России и Белоруссии.