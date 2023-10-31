Приложения Яндекс Музыки стали доступными для незрячих

Обновленные приложения Яндекс Музыки теперь полноценно работают с использованием скринридеров VoiceOver и TalkBack — программ экранного доступа, встроенных в операционные системы современных мобильных устройств. Программы экранного доступа, или скринридеры, зачитывают вслух содержимое экрана. Чтобы они верно воспроизводили интерфейс, нужна специальная разметка. Разработчики Яндекс Музыки добавили разметку на все значимые элементы интерфейса – Мою волну, разделы, элементы управления и навигации, которые влияют на взаимодействие с сервисом, а также внедрили новые процессы разработки для того, чтобы все будущие обновления приложений учитывали особенности взаимодействия незрячих пользователей с сервисом.



Яндекс Музыка

«Мы стремимся сделать музыку доступной для всех – этим летом Яндекс Музыка впервые провела музыкальные события на Плюс Даче с участием переводчиков русского жестового языка — специально для слабослышащих и глухих гостей. Теперь же мы сделали большой шаг в сторону доступности сервиса для незрячих пользователей. Мы рады, что они смогут наслаждаться любимой музыкой, слушать аудиокниги и подкасты не имея ограничений», - сказала Александра Сагалович, руководитель Яндекс Музыки.

В адаптации приложения участвовала группа Устойчивого развития Яндекса — ее опыт был особенно важен, поскольку зрячему человеку не всегда понятно, что будет удобно для человека с нарушениями зрения. Адаптация сервисов и развитие инклюзии – ключевые направления ESG-стратегии Яндекса. Команда незрячих и слабовидящих тестировщиков и их уровень экспертизы позволяют делать удобные и доступные продукты для людей с особенностями здоровья.

Совместно с командой были придуманы нестандартные решения для элементов интерфейса, например, чтобы сделать навигацию по плееру в приложениях IOS быстрой для незрячих пользователей, разработчики сгруппировали элементы – теперь слушатели в один тап могут услышать какой исполнитель и трек играет в плеере, а также какие дополнительные действия доступны, например "поделиться треком". Кроме того, переключаться между треками пользователи могут с помощью свайпа.

На данный момент уже свыше 10 сервисов и приложений Яндекса адаптированы для незрячих пользователей. Одним из последних стал книжный сервис подписки Плюса — Букмейт. В последней версии приложения появились специальные разметки и подписи для всех значимых элементов, и теперь оно полноценно поддерживает работу со скринридерами. Среди других сервисов, адаптированных для незрячих пользователей Яндекс Такси и Лавка, Яндекс Поиск и Браузер, а еще Диск, веб-версия Карт, приложения Почты и Переводчика и другие.