Яндекс Музыка изучила песни о любви: какими словами и в каких жанрах их поют

Самым романтическим жанром ожидаемо стала поп-музыка — более 72% песен посвящены любви. Среди самых «любвеобильных» поп-исполнителей оказались Artik&Asti, Юрий Шатунов и NЮ. На втором месте оказался шансон, а реже всего о светлом чувстве поют рэперы и рокеры — 27% и 28%.

Для каждого жанра также отобрали самые характерные слова: у лидирующей поп-музыки это винишко, наболеть и по-английски, у рэперов — дилер и поделом, а исполнители шансона поют о девчоночке и черемухе.

Неудивительно, что самым частотным словом стало любовь — оно встречается практически в каждом втором из отобранных текстов. Следом идут слова знать, хотеть, глаза, один, любить, сердце и ночь. Причем, в любовной лирике они встречаются чаще, чем в других текстах.

Из растений и животных в лиричных треках характерно упоминание ромашек, роз и мотыльков, чего не скажешь о крысах, мышах и медведях — они кажутся романтичным очень малому количеству артистов. Такая же судьба у хлеба, пива и яблок. В романтичности они уступили шоколаду, кофе и вишне.

Треки также были разделены по настроению — на радостные и грустные. Оказалось, любовная лирика чаще печальная: позитивных треков чуть больше 10% — в пять раз меньше, чем меланхоличных. Самыми оптимистичными жанрами оказались поп и рэп, а самыми пессимистичными — инди и рок.

Судя по частотным глаголам, в грустных песнях обычно прощают и отпускают, убивают и умирают, молчат и кричат. А в радостных танцуют, нравятся, улыбаются, манят, крадут (любовь, сердца, сны), сияют и целуются.

Ко дню всех влюбленных подготовился и Балабоба — он изучил несколько тысяч треков о любви на Яндекс Музыке и теперь умеет сочинять куплеты. Достаточно ввести первую строчку, и Балабоба сам закончит четверостишие.

«Остальное ерунда - так сердечко говорит

Так что я спокоен, не волнуйся, просто будь

И не говори, что ты - не я, а я - не ты

Мы с тобой, как два звена одной золотой цепи»

Базу русскоязычной любовной лирики для исследования создали пользователи Толоки — из более 20 тысяч изученных треков они выделили чуть больше 8,5 тысячи песен о любви, что составляет порядка 40%. Затем аналитики проанализировали тексты и нашли самые характерные и нехарактерные слова: действия, предметы одежды, продукты, даже животных и растения, которые встречаются в треках.

Изучать тексты любимых песен, подпевая в такт, может любой пользователь Яндекс Музыки — для этого достаточно воспользоваться функцией «Текстомузыка» в приложении и просматривать тексты композиций. Также недавно Яндекс Музыка обновила поиск, и теперь треки можно искать даже по словам из песен.