Яндекс Музыка обучила Мою волну распознавать и рекомендовать музыку по жанрам

Кроме того, сервис представил интерактивную digital-карту, где можно подробнее изучить жанры и больше узнать про экспертов, которые над ними работали.

«Нишевые музыкальные направления — это то, что требует особенной экспертизы, поэтому над запуском мы работали совместно с музыкальными журналистами, преподавателями и артистами. Они помогли подобрать музыку для сотен жанров, и с помощью этого мы обучили систему персональных рекомендаций. Теперь слушатели Моей волны могут не только открыть для себя новую музыку, но и возможно лучше понять свои вкусы. Например, узнать названия тех музыкальных направлений, которые они любят, но, возможно, не могут точно обозначить», — Александра Сагалович, руководитель Яндекс Музыки.

Музыкальные направления определила редакция сервиса, а к отбору треков редких жанров были привлечены эксперты индустрии. Среди них: автор подкаста и книги «Планетроника. Популярная история электронной музыки» Ник Завриев, автор лекций и книг о классической музыке, лауреат премии «Просветитель» Ляля Кандаурова, музыкальный журналист Антон Вагин, композитор и преподаватель Berklee College of Music Николай Мищенко и другие.

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«Погружение в такие специфичные музыкальные направления, как например, даб-техно, афро хаус или нью-бит — это еще один способ отыскать те самые бриллианты, которые захочется сохранить в свой плейлист и переслушивать годами», — Ник Завриев, музыкальный эксперт.

На основе рекомендаций экспертов для каждого жанра была создана ML-разметка, по которой команда технологий Яндекс Музыки обучила специальную нейронную сеть. Теперь Моя волна может подбирать музыку из всего каталога сервиса по сотням музыкальных жанров. При этом умная система рекомендаций остается персональной — например, из всего жанра «готический метал» она выберет те треки, которые с наибольшей вероятностью понравятся слушателю. Поэтому Моя волна по каждому отдельному жанру будет отличаться у разных пользователей.

Познакомиться со всем списком музыкальных направлений можно в разделе «Тренды», где обновился блок «Жанры». В нем каждый жанр дополнен описанием, примерами артистов, а также похожими музыкальными направлениями.