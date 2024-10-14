Яндекс Музыка продлила поддержку артистов бонусными донатами до конца года

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Найти своего любимого артиста и поддержать его донатом — теперь можно в персональной подборке Яндекс Музыки.

Яндекс Музыка продлевает бонусную программу поддержки до конца 2024 года, чтобы еще больше артистов смогли реализовать свои музыкальные цели. В рамках инициативы стриминг продолжит направлять бонусные донаты в размере 10 000 рублей исполнителям, которых за месяц поддержат десять или более фанатов. Участвовать в бонусной программе можно каждый месяц.

Благодаря «Донатам от фанатов» и дополнительной поддержке сервиса уже тысячи артистов смогли реализовать свои музыкальные цели. Инструментом на текущий момент пользуются 15 тыс. музыкантов.

«Донаты от фанатов»
«Донаты от фанатов»

Все лето Яндекс Музыка поддерживала исполнителей бонусными донатами в размере 10 000 рублей. Их могли получить музыканты, которые летом подключили «Донаты от фанатов», а также те, кому в этот период донат направили десять или более слушателей.

«Летняя бонусная программа вызвала большой отклик от артистов. Кто-то на донаты купил свою первую гитару, а кто-то реализовал креативное промо к альбому и смог увеличить аудиторию слушателей. Мы видим, как инструмент «Донаты от фанатов» вдохновляет и драйвит музыкантов, поэтому хотим, чтобы до конца года еще больше артистов воплотили в жизнь свои творческие задумки и заложили хорошую основу для продуктивного 2025-го года. Мы, в свою очередь, дополнительно поддержим их в этом», — Александра Сагалович, руководитель Яндекс Музыки.

За три месяца в программе приняли участие более 5 тысяч музыкантов. По статистике сервиса, чаще всего артистам нужна была поддержка слушателей в записи треков и покупке музыкального оборудования, например, миди-клавиатуры или микрофона. Например, MIRÈLE на донаты в Яндекс Музыке планирует приобрести синтезатор, рэпер Карандаш — выпустить клип после своего большого возвращения на сцену, а R.A.SVET — инвестировать в новый трек и креативный ролик. Кроме того, артисты отмечают, что их воодушевляет обратная связь от поклонников, которая приходит вместе с донатами. Слушатели могут оставлять комментарий своим любимым исполнителям с суммой доната от 750 рублей.

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«Вместе с донатами в Яндекс Музыке я получаю много приятных слов. Я коплю на новый синтезатор, мы уже собрали на него половину необходимой суммы. Если пишут, то благодарности и комплименты, я делюсь комментариями в своем telegram-канале, и мы радуемся всем чатом», — MIRÈLE.

«Донаты от Яндекс Музыки, в первую очередь, улыбают эмоционально и очень вдохновляют. Всегда радостно видеть сообщения от своих друзей, слушателей, всех, кто в своем формате благодарит или отзывается о творчестве. В общем, для меня эта история про такие виртуальные валентинки, способ маякнуть артистам, которые тебе нравятся. А во-вторых, набегает приятная сумма, которую мы инвестируем в запись новой песни и креатив, например, съемки видео», — R.A.SVET.

«Большое спасибо слушателям за массу теплых слов и донаты на Яндекс Музыке. Торжественно клянусь всю сумму потратить на клип или музыкальное оборудование для моей студии, где планирую писать новый альбом. Каждый пятый донат мне приходит с комментарием. Я получаю слова благодарности, как моя музыка проходит через всю жизнь слушателя. Это очень приятно», — рэпер Карандаш.

Найти любимых артистов, кого можно поддержать донатами, теперь будет еще проще. В разделе «Для вас» появился новый блок «Поддержать артиста». Он показывает пользователю тех исполнителей, которые ему нравятся, и у кого подключен инструмент «Донаты от фанатов».

Кроме того, в подборке отображаются цели накопления, чтобы слушатели могли видеть, какую мечту они помогают исполнить любимому артисту. Обновление стало очередным шагом в реализации стратегии Яндекс Музыки по укреплению связи между артистом и его слушателями в приложении стриминга.

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