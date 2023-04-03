Яндекс Музыка узнала, под какие треки просыпаются, работают и засыпают

Моя волна — персональный бесконечный музыкальный поток в Яндекс Музыке — её можно настроить по занятию или характеру, под настроение и по языку. Яндекс Музыка проанализировала Мою волну в настройке «По занятию» и выяснила, какие треки персонального потока пользователи слушают в течение дня.

Один из часто встречающихся и при этом неожиданных для большинства слушателей трек для пробуждения — «Somebody's Watching Me» нидерландского продюсера и диджея Chiko Rose. По утрам пользователей Моей волны также бодрят более знакомая, но редкая песня «Портвейн» Алены Швец, жизнеутверждающая «Life» от Zivert и зарубежные — «Shake It Off» Taylor Swift и «Cheap Thrills» Sia.

В режиме «В дороге» на первых двух строчках оказались поп-хиты прошлого десятилетия от Rihanna и Stromae — Моя волна иногда предлагает к прослушиванию давно вышедшие треки, запуская для них новый виток популярности. Рекомендательный поток также внимателен к новинкам и влияет на то, чтобы они стали по-настоящему известными. Так было и с фонк-ремиксом «Komarovo» от DVRST, который тоже в топе треков настройки «В дороге». Что интересно, песни рок-групп, среди которых, например, Green Day, Red Hot Chili Peppers и Queen, пользователей в пути сопровождают гораздо реже.

Работают слушатели Моей волны чаще всего под композиции без вокала, среди которых электронная музыка и треки в жанре LoFi — они помогают сосредоточиться на выполнении задач. Среди самых популярных треков «Без слов» инструментальное «Intro» The xx, ремикс «Vivaldi Winter Drill #2» от veneris и «Another Love Х Experience» noel.smt. Есть и исключения — в треках «Barcelona» Henry Green и «Emotion» Hazey Eyes голос исполнителя ненавязчиво настраивает на рабочий процесс. Для того, чтобы рекомендательный поток Моя волна предлагал только музыку без вокала, в разделе «По языку» есть настройка «Без слов». Ее также можно комбинировать с настройками «По занятию», «Под настроение» и «По характеру».

Из российских исполнителей на усиленные тренировки слушателей Моей волны вдохновляют треки «Лесник» и «Ели мясо мужики» «Короля и Шута». Пользователи заряжаются и зарубежными треками — в топе для тренировок ритмичные «Get Lost» Josh Gram и «To The Top» JTM.

Засыпают слушатели Моей волны чаще под Chill-Fi, музыку для медитаций и успокаивающие композиции малознакомых артистов Liam Thomas, David Nevue и October Child — их часто лайкают и слушают, не переключаясь.