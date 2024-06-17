Яндекс Музыка все лето будет поддерживать артистов бонусными донатами

Такую дополнительную поддержку смогут получить музыканты, которые до 31 августа подключат «Донаты от фанатов», а также те, кого этим летом поддержат десять или более слушателей.



Донаты

«”Донаты от фанатов” — это возможность для артистов получить эмоциональный отклик от своей аудитории. А для фанатов — способ выразить благодарность любимым исполнителям за те эмоции, которые они дарят своей музыкой. Мы видим, что донаты не только помогают артистам развивать свое творчество, но и укрепляют связь между артистом и его слушателями. Поэтому мы хотим привлечь в программу еще больше молодых музыкантов и их поклонников, для чего будем оказывать им дополнительную поддержку», — Александра Сагалович, руководитель Яндекс Музыки.

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Яндекс Музыка запустила «Донаты от фанатов» 6 декабря 2023 года, и уже через месяц сервис запустил программу удвоения донатов музыкантам, которая действует в течение месяца после выхода нового релиза. На поддержку артистов, выпускающих новую музыку, стриминг выделил в 2024 году 100 млн рублей, и это стало первой подобной инициативой на музыкальном рынке в России.

Каждый десятый артист, выпустивший в 2024 году новый релиз, подключил «Донаты от фанатов» в Яндекс Музыке.

«Донаты от фанатов» направлены на помощь музыкантам в развитии своих творческих проектов, поэтому при подключении инструмента артисты могут поставить цель накопления. Так их слушатели видят, какую мечту они помогают исполнить. По наблюдениям Яндекс Музыки, самой популярной целью у музыкантов с начала года были задачи, связанные с созданием контента: сведение и мастеринг альбомов или запись новых треков. Кроме того, артисты часто копят на покупку звуковых карт, микрофонов и другого студийного оборудования.