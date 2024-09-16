Яндекс Музыка запустила продажу билетов

Сервис не только покажет пользователю самые популярные музыкальные события в его городе, но и известит о начале продаж билетов на концерты его любимых исполнителей.

Интеграция функции покупки билетов в самый известный и популярный в России (по данным GFK за второй квартал 2024 года) музыкальный сервис позволит исполнителям увеличить продажи билетов и привлечь больше внимания поклонников к своим концертам. Обновление стало очередным шагом в реализации стратегии Яндекс Музыки по усилению связи между артистом и его слушателями в приложении стриминга.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Сразу в нескольких разделах приложения Яндекс Музыки появилась функция покупки билетов на концерты. В разделе «Для вас» теперь доступна персональная подборка концертов, она находится в новом блоке «Концерты для вас». В нем рекомендуются события индивидуально каждому пользователю на основе прослушиваний, лайков исполнителей, треков и альбомов. Также в разделе «Тренды» появился блок «Топ-10 концертов в твоем городе». Он обновляется каждый день и показывает самые популярные музыкальные события в городе пользователя. Кроме того, Яндекс Музыка обновила блок «Концерты» на страницах артистов. В нем можно посмотреть предстоящие события конкретного исполнителя.

«Мы знаем, что подписчикам Плюса нравится ходить на концерты – более 70% хотя бы изредка посещают выступления артистов. Поэтому мы добавили персональные рекомендации, а также простой и удобный способ покупать билеты прямо в приложении Яндекс Музыки. В будущем мы продолжим создавать новые возможности для выстраивания более крепких связей между артистами и их слушателями», – Александра Сагалович, руководитель Яндекс Музыки.

Билеты можно приобрести прямо в приложении стриминга благодаря интеграции с Яндекс Афишей. Это удобно, так как процесс покупки происходит в четыре клика и сосредоточен внутри подписки Яндекс Плюс – пользователям не нужно искать билеты и переживать за оплату на сторонних сайтах. Сейчас в Яндекс Музыке доступно более 5,5 тысяч концертов в 170 городах России.