Яндекс Музыка запустила Трейлеры для быстрого знакомства с музыкой

Трейлеры помогут слушателям быстрее погружаться в творчество артистов, например, открытых системой персональных рекомендаций Моя волна. При этом их прослушивания не влияют на рекомендации Яндекс Музыки. Слушатели могут экспериментировать и открывать для себя самые разные жанры и артистов, не беспокоясь о том, что это повлияет на Мою волну.

В основе Трейлеров – нейросеть, которая анализирует звучание трека – такты, тактовые доли и вокал – а также определяет границы куплетов и припевов. По итогам этого анализа нейросеть выбирает самый характерный отрывок композиции.

Трейлеры доступны как для отдельных треков, так и для альбомов, плейлистов и артистов. Они представляют собой набор из характерных отрывков самых популярных треков, объединенных в мини-микс с плавными переходами.



Трейлеры в Яндекс музыке

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Моя волна открывает слушателям много новых артистов, а в разделе «Для вас» есть персональные рекомендации исполнителей, альбомов и плейлистов. Трейлеры помогут слушателям быстрее и проще знакомиться с новой музыкой. Мы разработали нейронную сеть, которая определяет наиболее показательные фрагменты композиции. Благодаря этому Трейлеры передают те самые настроение и звучание, задуманные артистом», – руководитель Яндекс Музыки Александра Сагалович.

Трейлер можно запустить через кнопку на странице артиста, альбома или плейлиста, а также долгим нажатием на нужный контент в разных разделах приложения.

Из Трейлера можно быстро перейти к прослушиванию с помощью кнопки «Слушать полностью». Кроме того, любому треку из Трейлера можно поставить лайк и тем самым сохранить понравившуюся музыку в Коллекцию.

Трейлеры уже появились в мобильном и десктопном приложениях Яндекс Музыки. Новая функция доступна подписчикам Яндекс Плюса.