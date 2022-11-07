«Яндекс.Музыка» тестирует загрузку музыки пользователями

Такая возможность тестируется в условиях сокращения медиатеки сервиса на фоне ухода иностранных лейблов после начала военных действий на Украине. Обычно музыкальные сервисы не сочетают пользовательский контент с лицензионной музыкой, но есть и исключения, например, SoundCloud. Инициатива «Яндекса» вряд ли приведет к конфликту площадки с дистрибуторами, но и популярной она тоже не будет, полагают эксперты.



Яндекс. Музыка

«Яндекс» тестирует загрузку пользовательского контента (UGC) в стриминговый сервис «Яндекс.Музыка», сообщили “Коммерсанту” три источника в музыкальной индустрии. По их словам, компания изучает возможность выкладывать музыку во всеобщий доступ, при этом загружаемые треки будут проверяться на соблюдение авторских прав и помечаться как пользовательские. В «Яндексе» не прокомментировали эту информацию.

За счет UGC «Яндекс» рассчитывает расширить каталог музыки, сократившийся из-за последствий военных действий России на Украине, говорит один из источников “Ъ”.

Свою музыку из российских стриминговых сервисов убирают лейблы Sony Music, WARP и другие, а также отдельные исполнители — например, рок-группа Pink Floyd.

Большинство сервисов стриминга музыки не позволяют пользователям напрямую загружать свои треки для всеобщего прослушивания. Чтобы попасть в их каталоги без контракта с лейблами, исполнители должны пользоваться платформами цифровой дистрибуции (например, TuneCore или Zvonko Digital).

Среди популярных платформ исключение составляет немецкий SoundCloud, позиционирующий себя как площадка для независимых артистов. Профессиональное использование таких сервисов предусматривает комиссию или оплату по тарифу. На SoundCloud подписка на загрузку музыки оплачивается независимо от подписки на прослушивание.

Сама по себе возможность загружать треки в стриминговый сервис «Яндекса» появилась еще в 2017 году, однако такие записи не попадают в общий каталог.

Функция предназначена «для прослушивания купленной на других платформах музыки, загрузки собственных треков и других подобных сценариев», уточнили “Ъ” в пресс-службе компании. Во «ВКонтакте» можно добавлять пользовательские аудиозаписи, однако они обособлены от лицензионного контента, доступного в «VK Музыке».

Стриминговые сервисы «стремятся работать по гибридной модели» — то есть и сотрудничать с распространителями контента, и распространять его самостоятельно, говорит продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Если пользовательские треки не будут монетизироваться, то "Яндекс" вряд ли испортит отношения с дистрибуторами». Но, по его мнению, в таком виде функция заинтересует только небольшие музыкальные сообщества и нишевых артистов, «у которых есть двести-триста фанатов».

Функция может стать популярной среди начинающих артистов, если «Яндекс» будет качественно каталогизировать их треки и продвигать через рекомендации пользователям, допускает главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов.

При этом он полагает, что пользовательская музыка в массе своей вряд ли будет интересна слушателю: «Вся востребованная музыка, на которой можно хоть что-то заработать, уже подписана лейблами и размещается ими в "Яндекс.Музыке"». Также он допустил, что «Яндексу» придется разрешать новые для него конфликты — например, по поводу музыки от артистов, которые сначала сами загружали ее в сервис, а затем заключили контракт с лейблом.

И в России, и в мире достаточно много платформ, позволяющих размещать авторский контент, схема борьбы с загрузкой пиратских записей в «Яндекс.Музыку» вряд ли будет отличаться от типичной для них, полагает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Обычно площадки используют премодерацию и систему санкций вплоть до бана». Он добавил, что UGC-сервисы, в отличие от издателей, обычно не требуют заключения договоров на передачу исключительных прав на произведение.