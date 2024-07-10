Алексей Потехин обвинил Сергея Жукова во вкладывании общих денег в свои проекты

В ней экс-участник группы «Руки вверх» обвинил бывшего коллегу Сергея Жукова в том, что тот якобы вложил их общие средства в свой бизнес, сообщает ИнтерМедиа.

«Мы по взаимной договоренности вкладывали общие деньги с концертов в офис, - пишет Алексей Потехин. - Но Серега почему-то не хотел учитывать это. Когда он уже стал полноправным директором и открыл свою компанию, он же все равно вкладывал те самые заработанные первоначально нами деньги… Ему охота было иметь пиджак и кабинет, и чтобы к нему приходили за подписью. Это его была великая идея. А мне это не нужно».

Сергей Жуков спокойно отреагировал на обвинения бывшего компаньона, заявив, что даже ничего не знает о выходе книги.

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«Мы же никогда не ругались, понимаете? В том-то и дело, что я удивлен вашим словам про книгу. Но ладно, хорошо, буду знать, - сообщил он Пятому каналу. - Вот сейчас получил молодой рэпер деньги за свои стримы, я не знаю, за цифровые продажи и так далее. И купил себе очередную, шестую, восьмую спортивную машину. У него ни жены, ни детей, ни семьи, ни друзей, но зато машина, тачка. Классно это. В чем можно упрекнуть меня в этот момент, когда я свои деньги размещал по-другому, чем Алексей? Понимаете? Вот и все».

Сергей Жуков подчеркнул, что все равно не в обиде на Алексея Потехина и даже пригласил его сняться в документальном фильме о группе «Руки вверх»:

«В этом фильме будут задействованы и Леша Потехин, между прочим, который тоже будет сниматься, естественно. «Руки вверх» без Леши не существует».