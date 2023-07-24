Фанат «Руки Вверх!» избил двух полицейских перед концертом

По информации МВД, причиной конфликта послужил отказ нетрезвому мужчине в посещении шоу.

«При отказе прохода на мероприятие данный гражданин повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, после чего нанес несколько ударов двоим полицейским. Злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – говорится в сообщении.

После нападения сотрудники правоохранительных органов обратились в медицинское учреждение для оказания помощи. В отношении задержанного был составлен административный протокол.

«В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка). Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», – уточняется в релизе.

По информации Shot, сначала зритель ударил по лицу 24-летнего сержанта. Сотрудники в ответ надели на него наручники. Но и это не сработало. Пока его досматривали, поклонник "Руки вверх" пнул второго полицейского. После этого мужчину повезли в отдел. Там установили личность. Фанатом Жукова оказался 47-летний москвич Рустам Велиев.

Первому полицейскому в больнице поставили диагноз "подозрение на ЗЧМТ" и "перелом носа", второму — "подозрение на перелом стопы".

Велиев работает в компании, которая занимается геолого-разведочными работами, играет в футбол. Экспертиза установила, что на концерт он пришёл в состоянии опьянения 0,94 мг/л (эквивалентно примерно пяти стопкам водки или трём бутылкам пива).

Возможно, ему грозит уголовка за нападение на представителей власти (максимальный срок до 10 лет колонии).

Концерт "Руки Вверх!" состоялся 22 июля. Из-за большого количества зрителей, желающих посетить шоу, были сокращены интервалы движения поездов. По словам лидера коллектива Сергея Жукова, ему удалось собрать в Лужниках 75 тысяч человек.