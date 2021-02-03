Группа Dabro снялась в фильме «Музыка крыш»

11 февраля в прокат выйдет фильм «Музыка крыш» режиссёра Андрея Щербинина с Ильёй Коробко и Татьяной Струженковой в главных ролях. По сюжету героиня Маша, страдающая от несчастной любви, решает уйти из жизни, но перед этим дозванивается на радио, чтобы напоследок заказать любимую песню. Девушка сообщает о намерении спрыгнуть с крыши диджею Алексу, и тот связывается с её кумирами группой Dabro, чтобы те помогли предотвратить трагедию. Братья Засидкевичи подключаются к видеотрансляции, которая должна спасти девушку, и посвящают именно ей акустическую версию баллады «На крыше».

Сентиментальная композиция «На крыше» стала главной музыкальной темой грядущего фильма. Изначально продюсер Иван Архипов рассматривал прорывной сингл Dabro «Юность», но оказалось, что у артистов была припасена другая подходящая песня «про крыши», которая в итоге идеально вписалась в картину.



Dabro

Кроме того, 5 февраля выходит первая песня группы, записанная с оркестром, и ею станет оркестровая версия песни «На крыше».