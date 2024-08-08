Иркутский бар оштрафовали за название «Руки вверх»

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Суд по интеллектуальным правам подтвердил взыскание по иску правообладателя товарного знака «Руки вверх» с владельца одноименного иркутского бара 1 миллиона рублей компенсации за нарушение прав на бренд, говорится в постановлении суда.

Ранее московское ООО «Руки вверх» (генеральный директор – лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков) обратилось в арбитражный суд Иркутской области с иском к ООО «Эврико».

Сергей Жуков
Сергей Жуков

Как установил суд, истец является правообладателем спорного товарного знака «Руки вверх». Ему в ноябре 2022 года стало известно, что ответчик в иркутском баре незаконно использует этот знак. В частности, истец представил доказательства неправомерного использования товарного знака на вывеске у входа в бар, в помещении, принадлежащем ООО «Эврико», а также на выдаваемых при оплате чеках.

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Иркутский арбитражный суд 21 августа 2023 года удовлетворил иск ООО «Руки вверх» о взыскании с ответчика 1 миллиона рублей компенсации и 29 тысяч рублей судебных расходов. В ходе слушаний компания «Эврико» представила доказательства осуществления демонтажа расположенных (используемых) в баре элементов, содержащих товарный знак «Руки вверх», отметил суд.

Учредителем ООО «Руки вверх» является Сергей Жуков. Предприятие было зарегистрировано 18 мая 2011 года, оно является правообладателей пяти товарных знаков.

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