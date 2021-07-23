Камила Кабельо попросила любимого «не уходить»

Дуэт «The Christmas Song» вышел на прошлой неделе, а теперь обрел видео-воплощение в самых сентиментальных традициях, на что намекает и сама песня. У клипа нет режиссера, это скорее нарезка разных семейных кадров артистов с родственниками, а главным героем стал щенок Тарзан. Ролик «The Christmas Song», смонтированный из лоу-файных хоум-видео, передаёт атмосферу семейного уюта, стилизованную под ретро-качество VHS. Тут кадры, снятые Шоном и Камилой дома, в том числе во время записи...

Дуэт «The Christmas Song» вышел на прошлой неделе, а теперь обрел видео-воплощение в самых сентиментальных традициях, на что намекает и сама песня. У клипа нет режиссера, это скорее нарезка разных семейных кадров артистов с родственниками, а главным героем стал щенок Тарзан. Ролик «The Christmas Song», смонтированный из лоу-файных хоум-видео, передаёт атмосферу семейного уюта, стилизованную под ретро-качество VHS. Тут кадры, снятые Шоном и Камилой дома, в том числе во время записи...

IHeart Living Room - благотворительный показ музыкальных номеров, записанных известными артистами в домашних условиях, помог набрать около $8 млн на борьбу с распространением нового коронавируса и оказание помощи пострадавшим.