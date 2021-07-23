Камила Кабельо попросила любимого «не уходить»

Песня Камилы призывает «не уходить», потому что «я надела это платье для маленькой драмы» и «Что ты уходишь, когда моя ночь твоя?». По эстетике песня напоминает мексиканское латино, но скоро уходит в коммерческий звук.
«От Камилы, ничего не выпускавшей слишком долго и заваливавшей соцсети умильными снимками с Шоном Мендесом (там все хорошо), цена трека слишком высока. Он не провальный, нет, и отлично сочетается с хриплым тембром певицы — сначала мексиканщина, а потом чуть ли не автоаранжировка из дешевой Ямахи. Просто от Кабельо ждалось что-то немного больше. Даже стандартный реггетон подошел бы больше. А тут нечто такое — послушал и пошел дальше. Без хуков», - комментирует музыкальный критик Гуру Кен.
Трек вышел на лейбле Sony Music.
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