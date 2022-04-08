Камила Кабелло выпустила «мой лучший» альбом «Familia»

В третий студийный альбом певицы вошли 12 песен, в том числе ранее вышедшие в виде синглов «Don’t Go Yet» и дуэт с Эдом Шираном «Bam Bam».

На альбоме есть также дуэт с Уиллоу Смит, аргентинской исполнительницей Марией Бессерра и кубинским музыкантом Yotuel.







Camila Cabello

«Этот альбом называется "Familia", потому что я просто чувствую, что эти отношения и та близость между моими коллегами и друзьями, которых я завела на этом пути, действительно помогли мне выбраться из дерьмового места и стать собой. И я действительно считаю, что это мой лучший альбом на данный момент», - говорит Камила.