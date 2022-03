Камила Кабелло и Эд Ширан танцуют в «Bam Bam»

Камила анонсировала эту песню 21 февраля. Это четвертый трек ее грядущего альбома «Familia». Она также показывала фрагмент песни в своем TikTok. Это ее третья совместная работа с Эдом Шираном после совместной работы над South of The Border и пока неизданной песней The Boy. В песне Bam Bam Камила проводит параллели между занятием серфингом и отношениями, призывая... больше танцевать для решения всех проблем.

В ближайшее время ожидается выход клипа на эту песню.



Ed Sheeran и Camila Cabello

Днём ранее Камила отметила 25-летие и объявила дату выхода своего третьего сольного альбома «Familia». Он увидит свет 8 апреля, рассказала певица в соцсетях.

«Во многом он вдохновлен моими отношениями: моими отношениями с моей семьей, моими отношениями с моими друзьями, моими отношениями с моим партнером… это всё о связях с другими людьми», - рассказала Кабелло.

«Это третий дуэт Камилы и Эда, если считать невышедший пока официально The Boy. Не думаю, что в будущем альбоме Familia будет чем-то выделяться. Это традиционное латино с духовыми семплами и повторяющимися Bam Bam (хотя и отлично мелодически обработанными). Для Ширана эта песня вообще нехарактерна, он тут как вставной зуб. Возможно, у него есть планы выйти на латиноамериканский рынок, но пока он сюда не вписывается ну совсем. Камила же получила громкий фит. Хитом трек вряд ли станет (хотя подождем клипа), но совсем все жиденько. Все силы авторы потратили на изразцы вокруг бесконечного Bam-Bam-Bam-Bam, но широкая публика вряд ли это оценит. Жирных хуков все-таки нет», - считает музыкальный критик Гуру Кен.