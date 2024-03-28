Камила Кабельо выпустила футуристическую историю «I Luv It»

Видео получилось абсурдно-сюрреалистическим, под стать выбранному в треке стилю гиперпоп: Кабельо уничтожает собственную кровать и бегает от полицейских собак. Все заканчивается стрелой, пронзившей сердце певицы.

При записи «I Luv It» Кабельо использовала сразу два сэмпла – из песни Gucci Mane «Lemonade» и «Cockiness (I Love It)» Рианны. Продюсерами трека выступили El Guincho и Джаспер Харрис: первый – испанский музыкант, много сотрудничавший с Росалией, второй работал с Канье Уэстом и Тейт Макрэй.

Вот что Камила Кабельо рассказала об «I Luv It»:

«Некоторые вещи из нашего человеческого мира дают мне почувствовать себя как в космосе. Одна из них – те редкие истории, когда я ощущаю невероятную химию с другим человеком».



Camila Cabello

Кабельо добавила, что часть любовной химии – «эмоциональная драма», а также «хаос, бабочки [в животе], нервы и страсть». По ее мнению, это «утомительно», но в то же время певице оно нравится.

Трек «I Luv It» должен войти в грядущий четвертый альбом Камилы Кабельо. Скорее всего, он будет называться «C, XOXO» – об этом пишут в «Википедии», Genius и фан-сообществах певицы. По слухам, релиз состоится 14 июня. Очень похоже, что теперь Кабельо всерьез вдохновляется Charli XCX, одной из звезд гиперпопа, в названии «C, XOXO» многие углядели отсылку к ней. Сама исполнительница описала будущую работу как «часть своеобразного переосмысления».