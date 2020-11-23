Леонид Агутин рассказал о победе на USA Songwriting Competition

«Песня писалась, конечно же, не специально к конкурсу. Просто весной этого года, в марте, вышла пластинка La Vida Cosmopolita, написанная для испаноязычного рынка, сделанная на испанском языке. И есть пару песен на английском. И одна из этих песен на английском была записана вместе с Эл Ди Меола, написана в соавторстве с Алексом Сино. Песня эта вышла довольно-таки давно, а в конкурс попала не знаю, как», - рассказал Леонид Агутин.

На онлайн-конкурс USA Songwriting Competition, который в этом году проводится в 25-й раз, необходимо подать заявку и оплатить 35 долларов США за каждый номинированный трек. Никаких дополнительных условий нет. Жюри, списка участников которого на сайте нет, награждает лучших авторов песен в 15 номинациях.



Леонид Агутин

Отметим, что сегодня должны быть озвучены имена обладателей Гран При этой премии.