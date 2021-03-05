Мари Краймбрери обещает: «Ты меня не забудешь»

Мари Краймбрери как бы уверена, что настолько эффектна, что ее парень никогда не забудет ее, даже если играет в «Counter-Strike». И оставляет за собой право позвонить, когда немного пьяна, чтобы напомнить о себе снова. Разумеется, это бравада не очень уверенной в себе девушки.

Певица обещает, что все ее концерты и сам альбом будут начинаться именно с этой песни.



Мари Краймбрери

«Я ее написала в офигеть каком хреновом состоянии», - признается Мари Краймбрери.

Музыку написал Alex Davia, слова - Мари Краймбрери. Песня и альбом выходят на лейбле Velvet Music.