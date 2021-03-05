Мари Краймбрери обещает: «Ты меня не забудешь»

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Мари Краймбрери выпустила новую песню «Ты меня не забудешь» из будущего альбома «Нас узнает весь мир (Part 1)» (слушать песню).

Мари Краймбрери как бы уверена, что настолько эффектна, что ее парень никогда не забудет ее, даже если играет в «Counter-Strike». И оставляет за собой право позвонить, когда немного пьяна, чтобы напомнить о себе снова. Разумеется, это бравада не очень уверенной в себе девушки.

Певица обещает, что все ее концерты и сам альбом будут начинаться именно с этой песни.

Мари Краймбрери
Мари Краймбрери

«Я ее написала в офигеть каком хреновом состоянии», - признается Мари Краймбрери.

Музыку написал Alex Davia, слова - Мари Краймбрери. Песня и альбом выходят на лейбле Velvet Music.

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