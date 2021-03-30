Мари Краймбрери побеседовала с Хабенским про пап

Песня с припевом «Какой же глупый график: работа-дом-работа» перемежается кадрами интервью певицы с Константином Хабенским, который рассказывает о своем чувстве вины перед детьми и признается, что когда-нибудь мечтает услышать от них фразу «папа, ты молодец», а Мари признается, что с годами стала лучше понимать своего папу, который постоянно пропадал на работе, потому что сама теперь проводит больше времени на работе, чем дома. Режиссер клипа - Сергей Грей.

Песня вошла в альбом «Нас Узнает Весь Мир». В клипе также можно увидеть Валерия Меладзе, Гошу Куценко и других звезд.



Мари Краймбрери

«Этот клип стал для меня по-настоящему особенным сразу по нескольким факторам. Начиная от личной, не самой простой истории "папиной дочки", и заканчивая неосуществимой, как мне казалось, мечтой», — написала Краймбрери в Instagram.